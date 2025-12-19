Dólares “cara chica”: qué pasará con los billetes viejos tras la decisión del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con una decisión clave para quienes conservan dólares estadounidenses de diseño antiguo o en condiciones físicas deterioradas. A través de una nueva disposición, la autoridad monetaria eliminó el límite temporal que regía para el recambio de los denominados billetes “cara chica”, permitiendo que el mecanismo continúe vigente sin fecha de vencimiento.

La medida quedó oficializada mediante la Comunicación “A” 8352, difundida a comienzos de noviembre, y representa una modificación sustancial respecto del esquema anterior, que establecía como plazo máximo el 31 de diciembre de 2025.

Según el texto oficial, el Banco Central resolvió mantener indefinidamente el sistema que autoriza a las entidades financieras a recibir dólares antiguos, manchados o con desgaste visible, siempre que cumplan con los criterios mínimos de aceptación.

“Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, señala el comunicado del BCRA.

¿Cómo funciona el mecanismo de recambio?

El esquema implementado por el organismo que conduce Santiago Bausili permite que los bancos argentinos reciban billetes de dólares fuera de circulación habitual y los canalicen directamente al Banco Central. Posteriormente, estos billetes son enviados a Estados Unidos para su destrucción, mientras que el BCRA importa nuevos ejemplares para reemplazarlos.

De esta manera, el Banco Central deja de limitarse a la provisión de divisas y asume un rol activo como intermediario en el proceso, reduciendo costos operativos y eliminando la necesidad de que las entidades locales recurran a bancos corresponsales internacionales privados, como ocurría anteriormente. El servicio es gratuito para las entidades que adhieren al programa.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda a los clientes consultar si su banco participa del esquema. En caso negativo, existen alternativas como el Banco Nación y algunas entidades provinciales que sí se encuentran adheridas.

Una vez confirmada la participación, los billetes pueden ser entregados en ventanilla. La revisión se centra exclusivamente en verificar la autenticidad del dinero y que cumpla con los requisitos básicos de integridad definidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. No se acepta el canje cuando más del 40% del billete está inutilizable o ausente.

Tras el depósito, el usuario puede optar por mantener los fondos en su cuenta bancaria o retirarlos en billetes de series más nuevas. Los plazos y condiciones específicas dependen de cada entidad financiera.

La iniciativa fue adoptada originalmente en agosto del año pasado como parte de un conjunto de acciones destinadas a facilitar la regularización de activos. En ese contexto, quienes presentaban dólares no declarados debían incorporarlos al programa de exteriorización, que finalizó el 8 de noviembre.

Al mismo tiempo, la decisión buscó resolver las dificultades que enfrentaban bancos públicos y entidades de capital local para gestionar el recambio de billetes directamente con la Reserva Federal. La prórroga indefinida apunta a ampliar el alcance del sistema y permitir que más personas puedan cambiar sus dólares sin la presión de un vencimiento cercano.

Condiciones y limitaciones

Para que un billete sea aceptado, debe conservar más del 50% de su superficie, permitir la identificación de su denominación y contar con medidas de seguridad visibles. Los billetes se cuentan por piezas y deben estar enderezados, con esquinas y bordes alineados.

No se admiten billetes mutilados ni aquellos que estén subdivididos dentro de fajos con gomas o clips. Estos ejemplares no deben incluirse en depósitos junto con billetes aptos o no aptos.

En conjunto, la eliminación del plazo fortalece el sistema de recambio, brinda mayor previsibilidad a usuarios y bancos y contribuye a integrar al circuito formal dólares que, hasta ahora, permanecían fuera de circulación por restricciones operativas o comerciales.