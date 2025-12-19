Tras el traspié en Diputados, el Gobierno va por cambios al Presupuesto en el Senado

El Gobierno de Javier Milei se prepara para una nueva batalla parlamentaria por el Presupuesto 2026. Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario -incluidas en el capítulo XI del proyecto-, el Ejecutivo anticipó que impulsará modificaciones durante el tratamiento en el Senado con el objetivo de “ordenar” los números y sostener el compromiso de déficit cero.

La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien reconoció que el texto aprobado en general por Diputados dejó flancos abiertos para la estrategia fiscal del Gobierno.

“Vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, afirmó el funcionario en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada. Y agregó: “Hay algunos temas que nos faltaron que están en el capítulo 11 que los vamos a trabajar en el Senado para reestructurarlos y avanzar en conjunto”.

Presupuesto no viable para las metas de equilibrio fiscal

En el oficialismo sostienen que, tal como quedó redactado el Presupuesto, no es viable cumplir con las metas de equilibrio fiscal para 2026. El rechazo opositor a los artículos que buscaban derogar las normas de discapacidad y universidades obligó a recalcular el impacto presupuestario, en particular el del artículo 75, que contemplaba ambas iniciativas. “Así como salió, es complejo”, admitió una fuente de La Libertad Avanza (LLA).

La discusión en la Cámara alta comenzará formalmente este viernes, con la expectativa del bloque oficialista de acelerar el trámite para obtener dictamen de comisión y llevar el proyecto al recinto la próxima semana. El cronograma que maneja el Ejecutivo es ajustado: si se logran introducir cambios, el Presupuesto debería volver a Diputados para que ese cuerpo acepte las modificaciones o insista con la redacción original.

Escenario incierto en el Senado

Sin embargo, en el propio oficialismo reconocen que el escenario en el Senado es incierto. Fuentes parlamentarias señalaron que no está garantizado el número de votos necesarios para reponer los artículos eliminados. Aun así, la Casa Rosada apuesta a una negociación contrarreloj con gobernadores y bloques dialoguistas para recomponer el paquete fiscal.

El traspié en Diputados dejó al descubierto los límites políticos del oficialismo en temas sensibles. La eliminación del capítulo XI implicó la tercera derrota consecutiva del Gobierno en su intento de dar de baja las leyes de discapacidad y universidades, que ya habían sido sancionadas por el Congreso y luego vetadas por el presidente Milei. La oposición logró insistir y ahora volvió a bloquear su derogación en el Presupuesto.

Además de esos puntos, el capítulo rechazado incluía la restricción del régimen de “zona fría” para usuarios de gas, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y de las Asignaciones Familiares, así como disposiciones vinculadas al cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de más de 21.000 millones de pesos al Consejo de la Magistratura.

En el oficialismo admiten que algunas de esas cláusulas funcionaron como “anzuelo” para intentar sumar apoyos al paquete completo, incluso a costa de medidas impopulares. La estrategia no prosperó y ahora el Gobierno busca una segunda oportunidad en el Senado para reordenar el articulado.

No se habla de veto

En Casa Rosada evitan, por ahora, hablar de veto. La prioridad es lograr los cambios en la Cámara alta antes de fin de año y sostener la media sanción como base para “ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico”, según repiten en el entorno presidencial. El plan incluye, además, postergar otros debates sensibles, como la reforma laboral, para despejar el camino del Presupuesto.

La definición se tomó tras una reunión de la mesa política del oficialismo, de la que participaron Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la jefa del bloque de LLA en el Senado Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Pese a los tropiezos, en el Gobierno resaltan un dato clave: por primera vez en la gestión Milei se logró la aprobación en general de un Presupuesto para el año siguiente. La pelea ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo intentará reescribir los artículos caídos y mantener en pie su principal bandera económica: el equilibrio fiscal. (DIB)