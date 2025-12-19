La opinión de Encuentro Verde por Argentina sobre el Proyecto de Reforma de la Ley de Glaciares

Los abajo firmantes integrantes de Encuentro Verde por Argentina se dirigen a la opinión pública con el objeto de expresar una posición crítica y fundada respecto del proyecto de reforma de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. No estamos ante una discusión técnica menor ni ante una mera “precisión normativa”, como sugieren sus fundamentos. Estamos ante una decisión estratégica que compromete bienes comunes esenciales, derechos constitucionales y el horizonte de desarrollo del país.

La Ley de Glaciares no nació del exceso ni de la improvisación. Nació como respuesta a una realidad concreta: la presión creciente de actividades extractivas sobre territorios que cumplen una función vital en la regulación hídrica, climática y ecosistémica de la Argentina. Por eso fue concebida como una ley de presupuestos mínimos, con un criterio preventivo claro y con prohibiciones expresas. Su lógica es simple y profunda: cuando el daño es irreversible, el Estado no puede llegar tarde.

Este proyecto altera esa lógica de manera sustantiva.

En primer lugar, redefine qué entendemos por glaciar y por ambiente periglacial, restringiendo su alcance y subordinando su protección a la demostración inmediata de funciones específicas. Esto no es un avance científico: es una decisión política que utiliza la incertidumbre como argumento para desproteger. En materia ambiental, cuando no hay certeza absoluta, lo que corresponde no es habilitar el riesgo, sino prevenir el daño. Así lo establece nuestra Ley General del Ambiente y así lo exige el principio precautorio.

En segundo lugar, el proyecto vacía de contenido el Inventario Nacional de Glaciares. Lo mantiene formalmente, pero le quita fuerza normativa, lo vuelve revisable, discutible y fragmentable. Un inventario que no ordena el territorio y no genera consecuencias jurídicas deja de ser un instrumento de política pública y pasa a ser un anexo técnico sin capacidad real de protección.

En tercer lugar, se transfiere a las provincias la definición última sobre qué se protege y qué se habilita, sin garantizar un piso homogéneo de preservación. Esto no fortalece el federalismo: lo debilita. El federalismo ambiental no consiste en competir por quién flexibiliza más, sino en asegurar que ningún interés de corto plazo erosione bienes que son estratégicos para toda la Nación y para las generaciones futuras.

En cuarto lugar, se reemplazan prohibiciones claras por evaluaciones caso por caso. Se nos dice que el control técnico será suficiente. Pero todos sabemos que la evaluación de impacto ambiental no es una herramienta neutral ni infalible, y mucho menos cuando se trata de sistemas complejos, frágiles y de larga temporalidad como los glaciares. Convertir la evaluación en una instancia habilitante es pasar de la prevención a la administración del daño.

En quinto lugar, la reforma impacta de manera directa y negativa sobre el artículo 10 inciso b) de la Ley de Glaciares, que asigna a la autoridad nacional la responsabilidad de aportar a la formulación de una política climática coherente con el objetivo de preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Al fragmentar las definiciones, criterios y alcances de protección, y al habilitar interpretaciones provinciales divergentes sobre qué constituye un glaciar o un ambiente periglacial, el proyecto desarticula la base técnica común necesaria para toda política climática de alcance nacional.

De este modo, el mandato del artículo 10(b) queda vaciado de contenido real: sin un marco homogéneo de identificación y protección de los sistemas glaciares, la planificación climática se vuelve inconexa, reactiva y territorialmente desigual. La reforma no solo debilita una ley ambiental específica, sino que erosiona la capacidad del Estado nacional para diseñar e implementar políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, afectando un componente estratégico de la seguridad hídrica y ambiental del país. Por su particular importancia, en anexo se detallan los impactos de las modificaciones sobre el apartado “b” del artículo 10° de la Ley 26.639.

Finalmente, este proyecto incurre en una regresión ambiental evidente. Reduce niveles de protección ya alcanzados, debilita principios constitucionales y expone al Estado a una mayor conflictividad social y judicial. La Constitución es clara: el ambiente sano es un derecho, y los presupuestos mínimos no pueden ser erosionados en nombre de coyunturas económicas o urgencias fiscales.

El agua no es un insumo más. Los glaciares no son un obstáculo al desarrollo. Son la base material de cualquier proyecto de país que aspire a perdurar. Ningún crecimiento que comprometa la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional y la integridad de los ecosistemas puede llamarse desarrollo.

Por todo ello, solicitamos que este proyecto no avance en su forma actual y que defendamos la vigencia plena de la Ley de Glaciares como una política de Estado, no como una variable ajustable.

Por Encuentro Verde por Argentina:

CARLOS MERENSON: Ingeniero Forestal, ex Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

ROQUE PEDACE: Investigador en políticas tecnológicas en energía y cambio climático. Docente UBA.

JORGE DANERI: Abogado, especializado en Derecho Ambiental.

AGUSTINA STEGMANN: Profesora, Activista en defensa de la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas.

MORITA CARRASCO: Antropóloga y doctora mención en filosofía del derecho por la Universidad de Buenos Aires.

MANUEL LUDUEÑA: Planificador Urbano y Regional (UBA), especializado en Administración de Áreas Metropolitanas (FGB).

GUILLERMO BALIÑA: Ingeniero Industrial. Docente universitario.

PABLO SESSANO: Ecologista, educador ambiental.

MARCELO VIÑAS: Biólogo y documentalista.