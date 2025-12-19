En la Cárcel entregaron certificados por capacitación en oficios

En una ceremonia llevada a cabo esta semana en la Cárcel de Dolores se entregaron certificados a las 35 personas privadas de libertad que aprobaron los cursos de formación laboral dictados durante este año.

El acto se desarrolló en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

En la ocasión se efectuó la entrega de certificados a las personas privadas de la libertad que culminaron los cursos dictados por el Centro de Formación Profesional Nº 401 y el Centro de Formación Laboral Nº 429, correspondientes al ciclo lectivo 2025.

Las propuestas formativas se desarrollaron tanto de manera anual como cuatrimestral, con un total de seis cursos dictados: jardinero, montador electricista domiciliario, montador de instalaciones de gas, pastelero, modelista patronista e inglés para tecnología digital.

Los internos tuvieron la oportunidad de capacitarse en el marco de la misión que sostienen ambos centros de formación: brindar oportunidades de aprendizaje, promoviendo saberes, habilidades y valores que permitan a los estudiantes desarrollarse integralmente e insertarse en el mundo laboral con responsabilidad y compromiso social.

Los cursos dictados por el Centro de Formación Profesional Nº 401 fueron: Jardinero, a cargo del instructor Eduardo Kurtz, con nueve egresados; Montador Electricista Domiciliario, dictado por Matías Membiela, con siete egresados; Montador de Instalaciones de Gas Domiciliario, con el instructor Juan Membiela y seis egresados; Cocinero, con tres egresados, a cargo del reconocido pastelero dolorense Agustín Díaz y Modelista Patronista, dictado por Ignacio Tarquin, con dos egresados. Por su parte, el Centro de Formación Laboral Nº 429 dictó el curso Inglés para Tecnología Digital, a cargo de la docente Mabel Maldonado, con siete egresados.

Del acto participaron el Director de la Unidad 6, Martín Olivera, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento, Diego Alí, el Subdirector de Inclusión, Cristian Herrera; junto a personal del área de Inclusión Sociolaboral y de Formación Técnica y Oficios, Romina Pereyra; la Coordinadora Cecilia Parodi; la Coordinadora de Régimen, Camila Loza.

El cierre del acto estuvo a cargo del director del Centro de Formación Profesional Nº 401, Martín Marín, quien brindó palabras alusivas a la misión del centro, agradeció el acompañamiento de las autoridades penitenciarias y destacó como objetivo central continuar creciendo dentro del contexto de encierro, ampliando la oferta de cursos e invitando a los presentes a inscribirse en las propuestas formativas del ciclo lectivo 2026.