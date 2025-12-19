Ad image
CiudadNoticia Destacada

Actividades en la Plaza por la Navidad

Federico Sabalette
Federico Sabalette
1 Minutos de lectura

Del 20 al 23 de diciembre, la Plaza Castelli se llena de actividades para vivir una Navidad juntos, y te contamos tres propuestas para disfrutar durante estas fiestas.

– Domingo: Búsqueda del Tesoro Navideño. Taller de Decoración Navideña: juntos vamos a decorar a Papá Noel.

– Lunes: Taller de Estampado de Remeras. Llevar una y aprendé a personalizarla.

 

- Advertisement -
Ad image

Pesebre Viviente

En el marco de las actividades de las Fiestas Navideñas, te invitamos a participar del tradicional pesebre viviente en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Lunes 22 de diciembre a las 21:30 hs.

Nueva suba de las multas de tránsito en Provincia

Detienen a un hombre que era buscado por la violación de una nena de 8 años ocurrida en San Clemente del Tuyú

Un turista se descompensó y falleció mientras circulaba por Autovía 2

Sergio Massa ganó por 6 puntos en las elecciones y habrá balotaje con Javier Milei

Confirman la prisión preventiva a docentes involucrados en abusos sexuales a un menor en Dolores

Share This Article
No hay comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You Might Also Like

error: Si desea compartir esta nota utilice los íconos que aparecen en la página. Muchas Gracias. Copyright © www.compromisodiario.com.ar