Actividades en la Plaza por la Navidad

Del 20 al 23 de diciembre, la Plaza Castelli se llena de actividades para vivir una Navidad juntos, y te contamos tres propuestas para disfrutar durante estas fiestas.

– Domingo: Búsqueda del Tesoro Navideño. Taller de Decoración Navideña: juntos vamos a decorar a Papá Noel.

– Lunes: Taller de Estampado de Remeras. Llevar una y aprendé a personalizarla.

Pesebre Viviente

En el marco de las actividades de las Fiestas Navideñas, te invitamos a participar del tradicional pesebre viviente en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Lunes 22 de diciembre a las 21:30 hs.