Lo condenan por toquetear a una menor estando en casa de un amigo

En una sentencia reciente dictada en un juicio abreviado realizado en el Juzgado en lo Correccional 3 de Dolores, el Juez subrogante Dr. Jorge Martínez Mollard condenó a un vecino de Pila hallado penalmente responsable de un hecho de abuso sexual contra una menor, perpetrado en esa localidad.

Respecto del hecho puntualizó el Juez, que entre agosto y noviembre de 2021 en una vivienda de la localidad de Pila, un sujeto adulto abusó sexualmente de una menor de 12 años de edad mediante tocamientos en sus partes íntimas. Que ello se acreditaba con la denuncia de la madre de la niña, al referir que su hija le había contado que estando en la casa junto a su pareja mientras ella realizaba una diligencia, un amigo de aquel (El Correntino) había comenzado a tocarla y a darle besos en la mejilla, que no había ocurrido nada más que eso.

La pareja de la denunciante señaló que conocía a ese ese individuo desde hacía 15 años, que desde que él y la madre de la niña habían formado pareja aquel había dejado de dormir en la casa como acostumbraba hacerlo los fines de semana, que había seguido frecuentándola en horario de tarde. Que lo sucedido había ocurrido en momentos en que él dormía la siesta, y que recién se había enterado días después cuando su pareja se lo contó.

El Dr. Martínez Mollard luego de analizar estos testimonios, el de otros familiares de la menor, la pericia psicológica del imputado, consideró que emergía del relato de la víctima una directa imputación, la que encontraba respaldo probatorio en los testimonios receptados. Por ello resolvió condenar a José Ciriaco Riquel, de 58 años de edad, nacido en Cañadita Sauce, Provincia de Corrientes, y con domicilio en Pila, como autor penalmente responsable del delito de «abuso sexual», a la pena de “Siete meses de prisión de ejecución condicional”. Asimismo y por dos años deberá cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas la prohibición acercamiento y cualquier tipo de hostigamiento, intimidación y/o contacto respecto de la menor.