El kirchnerismo impuso su fecha y el PJ bonaerense renovará sus autoridades el 15 de marzo

La reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner empezó más tarde de lo previsto en el municipio de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini. La convocatoria estaba hecha, pero antes del inicio una comitiva de consejeros que responden a Axel Kicillof decidieron llevar una respuesta a la propuesta que había lanzado el cristinismo. Los integrantes del MDF rechazaron el ofrecimiento de unidad hecho por el kirchnerismo que implicaba sostener la actual composición del consejo y ahora se trabajará en la ampliación de los apoderados. En medio de toda esta discusión se acordó que el partido irá a elecciones internas el próximo 15 de marzo del 2026, a menos que antes se llegue a una instancia de unidad.