Ad image
Provinciales

El kirchnerismo impuso su fecha y el PJ bonaerense renovará sus autoridades el 15 de marzo

Federico Sabalette
Federico Sabalette
1 Minutos de lectura

La reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner empezó más tarde de lo previsto en el municipio de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini. La convocatoria estaba hecha, pero antes del inicio una comitiva de consejeros que responden a Axel Kicillof decidieron llevar una respuesta a la propuesta que había lanzado el cristinismo. Los integrantes del MDF rechazaron el ofrecimiento de unidad hecho por el kirchnerismo que implicaba sostener la actual composición del consejo y ahora se trabajará en la ampliación de los apoderados. En medio de toda esta discusión se acordó que el partido irá a elecciones internas el próximo 15 de marzo del 2026, a menos que antes se llegue a una instancia de unidad.

El campo endurece el reclamo, pero ARBA se ampara en la Ley Impositiva

Kicillof aseguró que el programa económico de Javier Milei generará «consecuencias devastadoras»

Kicillof encabezó la ceremonia de promesa a la bandera nacional de estudiantes bonaerenses

Productores acusan a Kicillof de “dilación” de ayudas por la sequía

Rainbowex: la Justicia tomó intervención en el caso e investiga posibles delitos financieros

Share This Article
No hay comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You Might Also Like

error: Si desea compartir esta nota utilice los íconos que aparecen en la página. Muchas Gracias. Copyright © www.compromisodiario.com.ar