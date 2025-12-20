Kicillof lanzó en Santa Clara del Mar el Operativo de Sol a Sol, uno de los más grandes de la historia

El gobernador Axel Kicillof encabezó ayer la presentación del Operativo de Sol a Sol 2025/26, que desplegará “dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires”, según se informó. Fue en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

“Estamos lanzando uno de los operativos de Sol a Sol más grande de la historia: todas las áreas del Estado provincial están abocadas a cuidar la seguridad y la salud de los millones de argentinos que eligen disfrutar sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Lo hacemos porque, a pesar de la asfixia económica a la que nos quiere someter el Gobierno nacional, estamos convencidos de que todos y todas se merecen un descanso después de haber atravesado un año muy difícil”.

El gobernador sostuvo: “Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial. Mientras (Javier) Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”.

Seguridad y salud

El Operativo de Sol a Sol 2025/26 contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la Costa Atlántica, sierras y lagos bonaerenses. Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.

Al respecto, el ministro Javier Alonso señaló que “vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”. “Lo hacemos de la única manera que se puede brindar seguridad: con inversión y efectivos preparados, que cuentan con los medios necesarios, para fortalecer el despliegue en todos los destinos turísticos”, añadió.

En materia de salud, se contará con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria” con acciones de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para casos de urgencia. Nicolás Kreplak subrayó: “En este operativo fortalecimos los servicios de guardia, de traumatología y de urgencias, incrementamos la flota de ambulancias y aumentamos la cantidad de profesionales en hospitales y centros de salud para cuidar a cada turista que visite nuestra provincia: lo hacemos con mucho esfuerzo, junto a los municipios, y a pesar de un Gobierno nacional totalmente ausente”.